衞生署兩度誤報住戶確診　翔龍灣物管：極度憤慨

上月起已有多座大廈被當局出錯誤列為疫廈，部分住戶更被公司下令停工停薪，直至自費取得健康證明。九龍城屋苑翔龍灣上月底至今被當局告知有5宗確診個案，但原來當中有兩宗屬誤報，惟該屋苑已花費數萬元進行清潔消毒。

區議員黎廣偉指，翔龍灣由上月25日至今被衞生署先後通知有5宗確診個案，惟後來發現當中的2宗個案為誤報，兩名人士並非居於翔龍灣。首宗誤報於上月25日發生，當日衞生署通知翔龍灣管理處，1座有確診個案，惟署方其後上載的名單則指該確診者是5座住戶，數日後署方再通知翔龍灣管理處，相關個案並非翔龍灣住戶。

另一宗個案於本月2日發生，衞生署於傍晚通知翔龍灣管理處，3座有確診個案，而本月2日及本月3日晚衞生署公布的「大廈名單」中，皆顯示該確診者居於翔龍灣3座，惟署方於本月4日晚公布的「大廈名單」中，突然將該個案改為居於維景灣畔3座，翌日再以電郵通知該處。

翔龍灣物管公司發通告指，對衞生署誤報感極度憤慨，要求署方正嚴正澄清及道歉，並保留向衞生防護中心追究屋苑及街坊損失的權利。