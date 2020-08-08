港區國安法：林鄭等11中港官員遭制裁　Fb禁其帳戶支付服務

港府早前實施《港區國安法》，引來西方國家抨擊破壞香港自治，美國財政部昨（7日）宣布制裁香港行政首長林鄭月娥等11名中港官員。社交網站Facebook（Fb）今（8日）回覆東網查詢時表示，其服務營運必須受美國法例約束，被列入制裁名單的帳戶將被禁止使用任何存在支付行為的服務，但就未有提及實施時間，以及若帳戶沒有支付行為會否遭到封鎖。

Fb發言人表示，目前情況下，任何帳戶一旦被美國政府的外國資產控制辦公室（OFAC），列入其國民及被阻禁者名單進行管控，公司有法律責任對有關帳戶採取行動。發言人又指，其服務營運必須受美國法例約束，也可能因應不同情況而採取相應的合規措施，而美國政府對不同的政權人士所下達的制裁及可能對其社交媒體帳戶所造成的影響也未必完全相同。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，被制裁人士的個人帳戶或專頁，料會被禁止使用涉及錢銀交易的推廣功能，例如不能於貼文落廣告等，而企業管理平台及廣告管理員等工具亦會被停用，相信Fb旗下Facebook Messager及即時通訊應用程式WhatsApp或會受影響。至於其他政府專頁，他認為以機構名義管理的專頁應不受限制。

截至今日下午4時，林鄭月娥專頁有18.9萬個追踨者，其Fb旗下照片分享平台Instagram則有7.1萬個追踨者。

根據有關條文，被制裁人士在美國的資產及利益，不論是直接及間接持有、持有50%或以上，一律遭到凍結及必須通報財政部轄下海外資產控制辦公室；並禁止美國人或在美國境內，與受制裁人士進行任何財產和權益等交易，亦不能向受制裁人士提供或接受任何金錢、貨物和服務交易。