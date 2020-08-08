海關連破兩宗空運毒品案　拘兩男檢1400萬海洛英可卡因

香港海關接連破獲兩宗空運貨物運毒案！海關毒品調查科高級調查主任郭俊雅表示，關員前日(6日)檢查一批由馬來西亞空運到港，報稱裝有糕點餅乾的貨物時，由於察覺可疑，遂仔細查驗18個裝貨紙箱，發現其中2箱藏有共10塊高純度的懷疑磚狀可卡因，每塊約重1.1公斤，估計市值約1,100萬港元。海關毒品調查科跟進調查後，昨日(7日)掩至沙田區一幢工業大廈，相信該處被闢作毒品儲存倉，並即場拘捕一名34歲無業男子。

另在今年6月29日，海關亦檢查一批來自馬來西亞的空運貨物，在報稱健身用的20樽蛋白質奶粉中，發現其中半數藏有共重約3.6公斤的懷疑海洛英，毒品市值約300萬港元。海關毒品調查科經逾1個月的調查後，昨日採取行動，在葵涌區拘捕一名報稱從事旅遊業的26歲男子。兩名被捕男子已分別被控販運危險藥物罪名，案件俱於下周一(10日)提堂。

郭俊雅指出，雖然兩案貨物均由馬來西亞運港，但相信並無關連。在近日疫情影響下，仍有不少不法分子利用空運寄貨途徑運毒，並不時作出改變，例如使用迂迴途徑輾轉送抵香港。海關會不斷跟進調查策略及進行風險評估，冀從源頭堵截毒品，相信今次破案已成功打擊相關毒品的供應來源。

海關與香港郵政及物流業界會保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或快遞渠道偷運毒品。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。