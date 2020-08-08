疫情擴散旅遊業停擺　工會促政府發津貼予未受惠從業員

新冠肺炎持續擴散，旅遊業停擺，香港旅遊業革新總工會及香港旅遊業(外遊)領隊及導遊工會指出，政府的抗疫基金成效未如理想，仍有不少前線員工未收到津貼，或被迫放無薪假，難以支撐基本生活。

香港旅遊業革新總工會主席林基源說，約7500名旅遊從業員仍未收到第一期的抗疫基金，政府雖然已多次發放津貼，但支援只限於旅行社老闆，員工未能全面受惠。他續稱，有部分公司雖申請了「保就業基金」，但僱員只獲發放扣取無薪假後的半薪，或象徵式補貼，每月僅有1000至3000港元的工資，員工難以維持生計，當中更有人被迫辭職轉行，故盼政府正視旅遊業員工苦況，修補抗疫基金漏洞，助員工渡過難關。

另外，香港旅遊業(外遊)領隊及導遊工會總幹事湯劍生表示，全球疫情至今仍未受控，不少航班繼續停飛，90%領隊被迫放無薪假，估計旅遊行業要到下年4月才有機會復甦。他建議政府派發津貼予仍未受惠的從業員，而防疫抗疫基金需直接支援從業員，並將補貼延長多6個月，呼籲政府撤查已獲取保就業基金之機構的資金去向，以確保所有員工均能受惠。