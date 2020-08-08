9成女性指生活不快樂　組織籲推動女性每日MeTime

新冠肺炎疫情爆發，女性兼顧工作及照顧家庭忙得透不過氣，有團體今（8日）發布女性壓力及私人時間（Me Time）調查結果，9成受訪女性每天私人時間少於30分鐘及生活不快樂。團體呼籲各界協助推動女性每日半小時私人時間，協助女性減壓。

紫荊青年商會今年3月至7月疫情期間網上訪問了1,088位香港女性，52.2%為兼顧工作和照料家庭的雙職女性，結果顯示，香港女性普遍未能擁有足夠的私人時間，88%受訪者表示每天私人時間少於30分鐘，壓力來自工作、家務、照顧兒童及長者，63%受訪者每日工時逾10小時以上；逾82%受訪者表示正面對沉重壓力。

另外，88%受訪者認為政府需要增加額外政策，當中41%女性認為政府應該加大力度推動家庭友善政策，另外約9成受訪者認為公司需要增加額外政策，例如彈性上班時間、毋須加班、提供子女託管服務等，協助女性僱員重拾私人時間。

計劃籌委會主席黃希雯女士表示，在疫情嚴峻的情況下，女性欠缺空間喘息，雙職女性及家庭主婦面對照顧家庭和教育子女更是一大難題，普遍本港女性未能擁有每天30分鐘私人時間，工作時數更是最高平均每天工作達13小時，社會必須正視問題。她強調每日適量私人時間是協助女性達致個人身心、工作、家庭關係均衡發展的有效方法。