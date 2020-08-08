港區國安法：林鄭月娥將註銷美國簽證　稱制裁資料出錯

美國財政部於香港時間昨晚(7日)宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊在內的11名中港官員。林鄭月娥今午(8日)在社交網站Facebook貼文，批評美國公開官員個人資料但內容出錯，反映辦事粗疏，又指其訪美簽證有效期到2026年，既然本不嚮往到這個國家，看來也可主動註銷了。

她又指，負責的美國官員把因申請簽證的個人資料交給財政部門作入境以外的用途，有否違反人權的保障，值得商榷。

美國財政部宣布的制裁名單，11名中港官員的個人資料被公開，惟至少3人的地址有誤，包括特首林鄭月娥、政制及內地事務局局長曾國衞，以及警務處處長鄧炳強。其中林鄭月娥在名單中的居住地址為山頂白加道15號Victoria House，即政務司司長官邸，現時是政務司司長張建宗的官邸，而林鄭月娥現居於中環上亞厘畢道禮賓府。

林鄭月娥於2012年任職政務司司長時搬入Victoria House，但早於2017年辭職參選特首後已搬離，估計是美國官方未有更新資料。

此外，制裁名單又列出曾國衞的居住地址為柴灣新翠花園一單位，惟該地址已是他很久以前的地址。消息稱，他與任職海關副關長的妻子何珮珊早已搬往鰂魚涌。而鄧炳強在名單中的居住地址竟是他的工作地點，即灣仔軍器廠街1號香港警察總部。