九巴下周一起逾270條路線減班　繁忙時間延長最多5分鐘

九巴於下周一（10日）起，進行臨時班次調整的路線總數增加2條，為期一星期；連同早前已作出調整的260多條，即共有逾270條路線需減班。

九巴指，受影響的路線，其日間繁忙時間及非繁忙時間，乘客等候時間不會延長超過5分鐘。至於晚間9時後的非繁忙時間，等候時間不會延長超過10分鐘。調整後，所有路線每班車等候時間不會超過30分鐘，而部分路線包括31P、205M、N41X及271S將臨時停止服務，直至另行通知為止。九巴續稱會繼續密切留意實際營運情況及客量，作出相應安排。

新巴城巴則稱，因應疫情嚴峻，新巴城巴的客量再次大跌，現時客量相對疫情前少約4成，而有關臨時班次調整通告已上載到新巴城巴流動應用程式及網站，有班次調整的路線的通告欄目內。

運輸署表示，巴士公司在8月10日至16日期間，調整共403條路線的班次，當中九巴涉及274條路線，新巴涉及63條路線、城巴涉及66條路線(機場及北大嶼山路線除外)，而個別乘客量嚴重偏低的路線，包括4條九巴路線和4條新巴路線，獲准暫停服務。