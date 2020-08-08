7成展覽製作公司面臨倒閉　促政府支援發放補貼

新冠肺炎第三波爆發，展覽業界再度停擺，多個展覽再次延期或取消。有展覽業人士表示，暑假是展覽旺季，但在疫情打擊下，業界長期維持零收入，而政府的抗疫基金僅資助展覽主辦商及參展商，展覽製作公司卻成為被遺忘的一群，預計待本月保就業計劃過後，業界將出現大裁員，屆時會有約7成的同業面臨倒閉危機。

暑假是展覽業的主要收入來源，每年7月及8月會有書展、動漫展、電腦展，而9月、10月更有多個國際性的大型展覽包括珠寶展、鐘錶展在港舉行，不過今年因應疫情原因，通通都被迫取消，連原本宣布可如期舉行的書展，在舉辦前2日也急需煞停。而其中一個展覽場館亞洲博覽館也用作社區隔離設施，重啟展覽似乎遙遙無期。

於今年3月成立的香港活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會，集合本地共600家舞台及展覽製作公司，短短數月已擁有超過1000名會員。其召集人鄧芷薇表示，業界生意嚴重受挫，大半年來已零收入，雖然政府曾於防疫抗疫基金下撥款10.2億港元資助展覽業界，但受惠者卻只有參展商及主要會議的參加者，舞台及展覽製作公司成爲被遺忘的一群。

鄧芷薇續說，即使沒有展覽活動，但舞台及展覽製作公司亦需要長期固定支出，例如保險及器材的保養等，而展覽不斷延期及多番改動更是令業界損失慘重。該會5月曾向200間會員公司進行問卷調查，約有7成的同業面臨倒閉危機，其中6成稱捱不過3個月。上月底有大型展覽製作公司已解僱8成人，她擔心在本月保就業計劃結束後，業界將湧現倒閉潮，導致人才流失。

她促請政府能補漏拾遺，為會展業界包括舞台及展覽製作公司提供一筆過補貼，向業界出手救亡。