口罩廠主管連員工監守自盜　偷不合格貨市面變賣被捕

上月初一間位於沙田的本地口罩生產公司，發現有近9000盒口罩未能通過公司內部檢測，於是要求員工將該批口罩棄置堆填區。惟其後有公司員工發現該批原應被棄置的口罩在市面上流通，於是向警方報案。

警方經調查後，發現有4名公司員工，於上月28日從位於沙田石門的公司廠房，運出一批口罩，警方遂於前日(6日)突擊搜查該公司廠房，並以涉嫌盜竊拘捕4名男員工(34至58歲)，他們分別為1名主管及3名倉務員。警方其後翻查閉路電視及查看運輸出入記錄，經深入調查後，發現該批口罩被送到一間位於土瓜灣的貨倉。

沙田警區刑事調查隊探員於今日(8日)中午，到達有關貨倉進行突擊搜查，發現貨倉內藏有近5400盒、約27萬個口罩，其中有口罩經重新包裝，懷疑該批口罩將以散裝形式，以低價在市面發售。警方以涉嫌處理贓物拘捕一名30歲男子，所有被捕人士正被扣留調查，不排除將有更多人被捕。警方調查相信，仍有一批不合規格的口罩流出市面，呼籲市民選購口罩時要小心，清楚了解口罩來源以保障健康。

涉事口罩生產公司於前日在Facebook專頁發表聲明，指該批不合格口罩的生產批號為SMW27Y20-3A及SMW28Y20-3A，生產日期為2020年7月1日至7月5日。