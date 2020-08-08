鄭若驊夫婦旗下公司醜聞不斷　涉違競爭法遭調查

長期民望「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，其丈夫潘樂陶出任主席的安樂工程近年一直醜聞不斷，包括於去年停牌並涉違例遭競爭事務委員會搜查，又被揭在捲入醜聞期間，仍獲渠務署批標，惹來質疑。此外，安樂工程與其聯營公司所承建的污水處理廠亦於今年4月因塞渠漏糞水，令人擔心工程質量問題，而安樂工程亦於「保就業計劃」第二批工資補貼中，領取逾2474萬港元補貼。

翻查資料，於去年12月5日安樂工程突然於開市前申請停牌，並同日公布其於事發前一天遭競爭事務委員會人員帶同2份搜查令，以懷疑其在一項風冷式製冷機替換招標工程和另一份在港簽訂的合同上違反競爭條例守則，需要進行調查，而有關調查至今仍未完成。

然而，至今年4月2日，安樂工程被指與其聯營公司承建的屯門望后石污水處理廠，於3月尾發生污水喉管阻塞致糞水流滿一地的「漏汁」事件，一度令人擔心在新冠肺炎疫情下，糞水可能污染大海的驚魂，亦被質疑工程的質量。當時亦遭議員批評，政府與承建商的合約應列明如有污水滲漏，必須通報，而且需具罰則，不能得過且過。

4月16日，一波未平一波又起，安樂工程被揭在捲入醜聞期間，仍中標渠務署的2項工程項目，涉款高達約1733萬港元。雖然署方當時解釋，批標是按既定公式評審法，選出綜合得分最高的投標者，惟被學者質疑有關決定未有考慮安樂工程正被調查的因素，認為有失職之嫌，亦無法釋除公眾對其中標和誠信的疑慮。

至6月29日，安樂工程亦於「保就業計劃」第二批工資補貼中，領取逾2474萬港元補貼，為領取工資補貼金額第13多的僱主，報稱涉及941名僱員，平均每名僱員的工資補貼額約8764港元。