校長批教局升中呈分試次數不一　料最快本月中有最終方案

疫情打亂學校各項安排，據知，教育局容許學校於明年1月前，可以只提交1次成績作為「升中自行分配學位」依據，至於分數評核、跨境生等問題，則交由學校自行按校本情況處理，預料最快本月中有最終方案。有校長認為，目前安排意味學校「你想點做就點做」，呈上1次或2次分數亦可，評估方式亦不一，家長或會感到不公，令學校難做。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林指，有小學因社會事件及疫情，學生在小五時未曾考試，故沒有考試分數可參考，或需按學生的網上評估、習作等表現作評核，故出現部分學校用校本評核，部分則用小五的恒常考試作呈分試。但他認為，校本評核具不確定性及風險，「有時唔知（網上評估）係咪學生自己做」。

朱表示，雖然呈分試主要與校內學生比較，但不同學校措施不同，容易引起爭議，部分家長必定認為呈上2次分數比1次好，「總會有人覺得隔離飯香」。他要求教育局提供清晰指引，「A餐就咁樣，B餐就咁樣」，以免有家長投訴學校安排不公，「唔好咩都校本，之後推個波落我哋度」，批評教育局做法不負責任。

他指，跨境生安排暫時未有定案，但按照目前確診數字回落，檢疫設施提升，有信心所屬學校可於12月應考第2次呈分試，再加上小五考試分數，下年1月前可有2次分數。