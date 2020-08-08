攜手銬兼無戴罩唱反修例歌　中環街頭歌手涉三罪被捕

本港受新冠肺炎陰霾籠罩，政府實施「口罩令」阻遏疫情蔓延，明令市民在公眾地方須佩戴口罩。警方在今日(8日)下午2時許接獲報案，指中環皇后大道中及畢打街交界對開有人懷疑未有佩戴口罩，利用擴音器在街頭唱歌。據悉，當警員趕至現場，發現一名21歲菲律賓裔男子不但無戴口罩，還自戴手銬自彈自唱英文版的反修例歌及佔中歌曲。警員查問後，得悉對方在同日較早時亦曾遭市民舉報，並曾有警員就其無戴口罩作出過口頭警告，遂依法對他發出定額罰款通知書。

警方之後多次游說男子離開，以免引來途人聚集圍觀，惟有人一直拒絕遵從，警員屢勸不果，於是對他進行搜身檢查，在其身上搜出一副手銬，經初步調查後，以涉嫌阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器及違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》拘捕該名男子，男子現正被扣留調查。據悉，被捕男子為街頭歌手馬賦馳，事發時正在現場作街頭歌唱表演。

《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》指明所有公眾地方及公共交通工具上須佩戴口罩。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。