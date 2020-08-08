政Whats噏：計劃問題多多　莫乃光斥D-Biz對業界幫助唔大

莫乃光話業界以「食之無味、棄之可惜」來形容D-Biz計劃。(設計圖片)

受新冠肺炎疫情影響，唔少公司都需要將業務同日常運作網上化，遙距工作同服務模式將會成為新趨勢。創新科技署早前推出「遙距營商計劃」(D-Biz)，希望資助一眾本地企業採用資訊科技方案開拓遙距業務。之不過，資訊科技界議員莫乃光(Charles)日前就喺社交網站發文，指自己收到唔少業界人士投訴，話計劃出現好多問題，但政府未有妥善處理，好多公司都叫苦連天！

政府喺4月份推出第2輪防疫抗疫基金時，宣布撥款5億元設立D-Biz，向每間企業提供最高30萬港元總額資助，支援企業開展資訊科技方案並培訓僱員應用，每個資助項目為期最多6個月，最高可獲10萬港元資助。創新科技署喺6月底宣布向D-Biz增撥10億港元，同時透露計劃已經收到近15000份資助申請，署方當時已獲批逾千宗申請，涉及4400萬港元資助。

之不過，Charles就話，業界喺計劃中所面對相當多嘅問題，例如當局鼓勵服務供應商以訂購形式（Subscription）提供項目，但其實業界中近9成中小企，過去主要係提供客制服務，要求佢哋開發訂購形式嘅產品或服務，將會對公司資源帶嚟衝擊。Charles又話，D-Biz喺開放申請初期嘅指引並唔清晰，令部分供應商同企業嘅申請被駁回，但佢哋並唔能夠上訴或再次提出申請，變相係剝奪佢哋申請嘅權利。

由於疫情再爆發，Charles相信經濟寒冬將會持續，覺得原定6個月嘅資助期未必能夠幫助企業度過難關，要求當局延長期限。佢又批評，局方要求公司保留受計劃資助嘅所有資產1年以作查核，時間比資助期長1倍，尤其影響以訂購形式購買項目嘅公司，需要支付額外半年開支，對佢哋構成沉重經濟負擔。

Charles仲提到，其實唔少業界中人都形容計劃係「食之無味、棄之可惜」，做又死、唔做又死。佢日前就去信負責執行計劃嘅創新科技署，以及為計劃擔任秘書處服務嘅生產力促進局，希望創新科技署署長潘婷婷同業界進行交流，探討解決方法以完善計劃，唔好淨係畀埋啲「雞肋」業界食啦。