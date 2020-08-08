中龍外判化驗所亂棄檢測膠袋　恐有播毒風險

慈雲山淪為新冠肺炎重災區，政府在當區進行「全民驗毒」，該區部分檢測由中龍檢驗認證（香港）有限公司承辦。但由於中龍並無經營醫務化驗業務資格，不能在其位於元朗的化驗所進行檢測，只能將化驗工作外判其他醫務化驗所進行。其中一所位於荔枝角的外判化驗所，被發現隨意棄置醫療廢物，例如載過樣本瓶的膠袋，恐有播毒風險。

近日有傳媒目睹穿上全身保護衣物的職員，於慈雲山慈樂邨將裝有樣本的黑膠袋用索帶封好，待物流工人到場收走樣本。外判化驗所後樓梯則放置數個黑色膠袋，當中一個貼上「慈雲山 民裕」的便利貼，估計是收集樣本瓶的膠袋。袋內不見樣本瓶，但裝滿用作收集樣本瓶的透明密實袋及用過的紙巾、收集深喉唾液樣本須知等。化驗所僅把該批可能帶有病毒的廢物以一般方式處理，隨意棄置梯間，恐有播毒風險。

中龍檢驗認證（香港）有限公司不單「其身不正」，無經營醫務化驗業務資格，其外夥拍的化驗公司「ACGT DNA-LAB」也被揭不合資格，「ACGT DNA-LAB」並不在16間政府認可新冠肺炎檢測機構名單當中，連被形容為「業內最低標準」的《實驗所認可技術準則（醫療化驗所）》ISO15189 （HOKLAS）認證也未有取得。