港大印裔醫生感慨同鄉牙患嚴重　為非華裔港人推出外展牙科服務

非華裔人士佔全港人口約8%，來自印度的聶燊朗醫生4年前加入香港大學牙醫學院，跟進下發現少數族裔牙患問題嚴重，直言香港牙科服務不足，有人寧願忍受牙痛等待回鄉治療，因來回機票連診金比在港診治便宜。因此，他聯絡學院師生及印度協會等組織，2017年推出外展牙科服務，目前已為約1500名非華裔人士做免費初步牙科檢查，及逾2500人提供口腔健康教育及護理資訊。

港大牙醫學院根管治療臨床助理教授聶燊朗接受東網訪問時表示，政府的牙科服務並非開放予所有公眾，而私家診所亦相對昂貴，不少印裔人士堅持回鄉才接受治療，因而錯失治療的最佳時機。另外，他們因語言不通，即使有經濟能力亦不知道哪裡可提供治療，不懂正確護理牙齒。

本著一份想回饋社會的心，聶燊朗開始穿針引線聯絡印度協會等組織院師生，並得到港大資助，推出「Gateway to Dental Health」外展牙科服務。他發現少數族裔患牙周病和蛀牙較為普遍，而印象最深刻的一次經歷，是有參加者竟向他表示，特意參加只因知道這裡有人可用母語跟自己聊天，以解鄉愁。這令他更加明白少數族裔在香港語言不通的痛苦，因此外展服務亦會提供印有烏都語、印度語和英語介紹本港口腔護理地點的宣傳品。

聶燊朗的付出，協助的港大師生均看在眼內，口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷是其中一員。他透露，當聶燊朗提出要協助少數族裔時，十分同意對方的願景，更表示「作為全港惟一一間牙醫學院，我們不做誰可以做？」。梁希望借計劃在學生心中種下一顆種子，當未來正式成為牙醫時，即使被工作掏空，但這一雙手除了用來賺錢，更可幫助社會上有需要的人。

外展服務充滿挑戰，團隊難有足夠人手接觸所有有需要人士，而語言不通亦是一大難題，單是印度就有廿多種官方語言，幸好有印度裔學生以及義工幫忙翻譯。聶燊朗希望接觸更多私人捐助者或慈善團體，將服務托展至提供基本牙科治療。