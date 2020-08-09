東方日報A1：食環署撲滅不力　街市重開鼠患不改

大鼠戊肝和新冠肺炎夾擊，家庭主婦到街市買餸高危，隨時連菜帶毒回家傳家人！出現多宗確診個案的紅磡及土瓜灣街市停市三日大清洗後昨重開，但衞生環境仍然嚇人，恍如沒有清洗過，內臟和爛蔬果一地，更再有老鼠、曱甴，而沙田街市亦有類似情況，多隻老鼠入夜後出來開餐。議員斥食物環境衞生署工作疏懶，擔心街市成播毒溫床，各區街市疫情隨時大爆發。

近日紅磡街市及土瓜灣街市均出現確診個案，需暫停營運大清洗，兩街市停市三天後昨早重開，本報記者到紅磡街市視察，發現人流不多，重開首日營業的檔舖不多，只有數海鮮檔及乾貨店，不少市民購物後趕快離開，並即時消毒全身，亦有檔主指生意大跌一半。

然而，紅磡街市經歷過所謂的大清洗後，衞生環境仍舊惡劣，街市內走廊上滿布動物內臟和爛蔬果，傳來陣陣異味，地面濕透，不少檔主更把自己的垃圾從檔舖拋出路邊。

記者在海鮮檔舖視察期間，一隻如手掌大的老鼠忽然冒出，數秒後牠逃往陰暗角落，同時亦有曱甴出現。土瓜灣街市方面，昨晚收舖後，老鼠四處游走，多數在雞檔、肉檔和海鮮檔出沒。雖然兩個街市都有老鼠籠，但未見老鼠上當。

九龍城區議員任國棟到紅磡街市後稱，內臟及魚鱗通地，環境並不理想，他曾於七月紅磡街市消毒前發現有老鼠，而食環署的清潔工作只限於公共地方，在檔舖內的地方則要靠檔主自覺，但據他了解，商戶自覺性不足，該署曾鼓勵檔主回街市清潔，但據知沒有太多商戶出席。他憂慮街市經過多次清潔後，鼠患問題持續，加上市民防疫意識鬆懈，或出現第二波街市疫情。繼紅磡及土瓜灣街市後，沙田及大埔墟街市亦紛紛出現確診，他認為檔主要吸取教訓，不可故態復萌。

議員郭家麒批評食環署，現時疫情嚴峻，但是工作仍舊疏懶，街市繼續播毒，「似乎係你有你講，佢有佢發生，絲毫無改變街市情況！」他擔心在街市出現鼠患會加劇疫情，事實上，食環署街市長久以來管理不善，現時因疫情暴露了「最醜陋的一面」，相信紅磡及土瓜灣街市的鼠患只是冰山一角，各區街市疫情隨時一觸即發，若部門仍舊不改善，是將市民的健康置之不理。

此外，食環署表示會在未來數天安排十二個公眾街市陸續提早一小時關閉，於下午七時開始深層清潔消毒，作為預防性措施，當中包括上環街市、駱克道街市、渣華道街市、榮芳街街市、銅鑼灣街市、漁光道街市、電氣道街市、仁愛街市、田灣街市、長洲街市、官涌街市及深井臨時街市。

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