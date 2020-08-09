兩賊潛夾公仔店盜竊斷正　3男女疑涉案帶署助查

長沙灣青山道164號宇宙商場地下一間夾公仔店，今日(9日)凌晨3時許，疑遭兩名男子入內搜掠，賊人用尼龍袋盛載搜掠得來的模型公仔等財物，期間店舖負責人透過網絡監控鏡頭發現，隨即趕至現場了解，並相信賊人仍在店內，隨即報警求助。警員接報趕至，店內兩名男子企圖奪門逃走，遭警員當場制服。警員在現場檢獲鐵鉗，相信與案有關。數名台主及後接獲通知，亦返回現場了解及善後。

現場消息稱，其中一名自稱台主的男子在場助查時，表示早前於觀塘另一間遇竊夾公仔店，拍下數名涉案人士容貌；而於長沙灣盜竊案中被捕的兩名疑犯，懷疑他們牽涉在內。期間，一名手拿頭盔男子與一名女子到場，有台主懷疑該名持頭盔男子涉案，雙方在場對質之際，持頭盔男子突然發難，揮舞頭盔襲擊台主頭部；在場警員見狀把雙方分開，經初步調查後，以涉嫌傷人把該名男子與女友人帶上警車。

與此同時，警員於涉案夾公仔店附近發現一輛白色私家車，行車證過期，油缸蓋打開，車旁一名禿頭男子狀甚可疑，經查問後懷疑涉案，並相信該輛私家車與案有關，警員經搜查後未有發現。該3名涉案男女，連同人贓並獲兩名竊賊俱被帶署調查。

另據其中一名負責人吳先生表示，他於港九及新界經營多間夾公仔店，部分店舖曾遭賊人光顧，其中一間位於觀塘的分店，於6月下旬亦被賊人爆竊，損失約值2萬多港元財物；不排除賊人食髓知味，伺機再犯案。他指經營店舖初時生意不俗，及後因受疫情影響，生意已大不如前。