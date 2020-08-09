12外傭違禁聚令被罰$2000　政府籲僱主安排在家休息

新冠肺炎疫情持續，政務司司長張建宗今(9日)撰寫網誌表示，香港疫情反覆，源頭未明個案的比例仍偏高，社區病毒量多，且有隱性患者，傳播風險極高，市民切勿過早鬆懈，應繼續盡量減少外出，僱主應亦繼續盡量安排僱員在家工作。他指，今日有不少外傭放假，僱主應與外傭商量安排，鼓勵外傭在家休息，避免到人多擠迫地方，亦不要與多過一個朋友聚會。而截至8月2日，共有12名外傭因違反限聚令等，被定額罰款2000元。

張提到，為及時應對在冬季出現另一輪新冠肺炎大型爆發的可能性，政府計劃在短時間內增加社區治療設施的供應量，其中預料亞博館改裝為「港版方艙醫院」的工程數星期可完成，並計劃在亞博館旁一幅面積約3.2萬平方米的土地興建臨時醫院，即是「港版火神山醫院」，料需時數月竣工。

他批評有人不斷借機在網上散播謠言，製造矛盾，肆意抵毀抹黑，以陰謀論看待中央協助特區支援抗疫的工作，無非為了透過破壞中央與特區關係及傷害國家人民感情，爭取政治私利，卑劣用心顯而易見，希望社會大眾明辨是非，不要誤信謠言。