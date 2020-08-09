政府已為3.2萬院舍員工做檢測　未來數天啟動第二輪檢測

新冠肺炎疫情爆發第三波，安老院舍更出現感染群組。勞工及福利局局長羅致光今（9日）在網誌指，政府已為涉及1048個院舍處所的員工檢測，涉逾3.2萬人，員工參與率約86%；而政府亦將在未來數天啟動第二輪檢測。羅續指，社會福利署已參考衞生署一份針對疫情而設計的院舍感染控制措施檢測表，將聚焦支援私營及自負盈虧安老院和殘疾人士院舍加強感染控制的措施。

羅致光表示，社署將邀請有關安老院及殘疾人士院舍在未來2星期完成有關檢測，並安排院舍外展醫生到診服務的團隊到訪院舍，就其感染控制的實況提供專業的改善建議，並即場教授員工有關防疫知識和技巧，期望藉此進一步提高院舍前線員工，如護理員、助理員等的意識和技巧，改善院舍整體環境衞生及減低傳染病散播。

他又指，提升院舍室內通風水平，有助減低病毒在院內散播。社署正與相關部門合作，探討改善私營安老院及殘疾人士院舍室內通風的可行方案。

私營安老院的環境及服務質素，受到廣泛關注。羅認為要進行改善，不能一蹴即至。在策略上，除了為院舍提供醫療及專業支援服務外，便是「胡蘿蔔加大棒」。「胡蘿蔔」是增加買位，「棒」便是監管與修例。由2019至20年度起，社署會連續5年向符合甲一級宿位水平的私營安老院，每年增購1000個宿位；一方面是增加資助宿位，另一方面是鼓勵未達甲一級水平的院舍提升服務，包括改善員工比例和人均樓面面積標準。

為進一步優化院舍的監管，社署成立的「檢視院舍法例及實務守則工作小組」已於去年5月完成相關的檢視工作，並就院舍的分類、院舍的法定最低人手要求、院舍住客法定最低人均樓面面積等提出了19項建議。當中部分建議涉及《安老院實務守則》及《殘疾人士院舍實務守則》，已透過修訂該兩份實務守則實施；而涉及《安老院條例》、《安老院規例》、《殘疾人士院舍條例》及《殘疾人士院舍規例》的建議，須透過法例修訂實施。

政府已就相關建議，初步諮詢立法會福利事務委員會等多個委員會。政府現正進行修訂條例草案的準備工作，希望盡快完成有關法例修訂的工作。