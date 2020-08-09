多名教師涉反修例風波　楊潤雄：嚴重失德或被取消註冊

反修例風波仍未止息，多名教師涉嫌參與示威衝突，被質疑是專業失德。教育局局長楊潤雄今(9日)在電台節目表示，當局正處理數宗教師牽涉反修例事件，直指懷疑他們嚴重專業失德，可能會被取消註冊。被問到會否擔心遭美國制裁，楊強調不會計較個人得失，會繼續推動國家安全教育。

楊潤雄指，絕大部分教師都秉持專業，教導學生理性分析事物，但對於一些不專業的教師，當局會抽出來嚴肅處理，若情況非常過份，更會考慮取消涉事老師的教師註冊。楊透露，當局正處理數宗較嚴重個案，強調會給予足夠時間及機會涉事教師解釋。他又指，正與學界商討，當學生做出涉嫌違反《港區國安法》行為時，應如何處理，他強調此舉並非想拘捕學生，而是希望教育他們。

他又說，不會低估學校推行國家安全教育的難度，希望學界及社會明白政府的決心，當局會推廣多些關於國家安全的教材，並與學校商討制定推行國安教育的詳細指引。他又指，理解香港是多元社會，在同一件事上，不同人都有不同看法，政府會接受和尊重，明言教師亦可以不滿政府的政策，但強調要尊重一些大原則，例如必須承認香港是國家的一部分。

前日有11名內地及香港高官或前官員遭到美國制裁，楊批評美方做法非常不合理，更指全花界都有維護國家安全的法例，形容美方「有少少強加罪名喺官員身上」，強調華府針對政府官員的行為不會得逞，反而會令官員覺得更需要出力維護國家安全。被問到是否擔心自己將成下一個目標，楊則表示，「我哋做呢啲工作唔能諗太多個人得失，最後都要為咗成件事對香港長遠利益好唔好」，特別是教育範疇要關注下一代，即未來的主人翁，為他們準備為未來社會發揮個人潛能，如何貢獻國家同社會。