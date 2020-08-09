港區國安法：陳茂波批美國不擇手段打壓　強調維護國安沒妥協空間

財政司司長陳茂波批評美國制裁內地及港府官員，斥事件彰顯美國的恫嚇手段，暴露其自以為是、逆我者亡的霸凌思維，美國的行為是赤裸裸的雙重標準，令人質疑美國一直在國際社會上推崇的所謂普世價值只不過是偽善的宣傳口號！又強調維護國家安全是重要的原則問題，沒有妥協的空間。

陳今(9日)發表網誌，指訂立港區國安法是在一國之內保護領土和發展利益的理所當然權利，但美國卻將此作為針對中國的藉口，事件凸顯訂立港區國安法的急切需要，呼籲港人毋須為所謂制裁的威嚇而擔心。

他續指，美國最近以國家安全為理由，針對中資背景的TikTok，更試圖強行將中資企業從網絡中排除，認為這些行徑粗暴地破壞美國曾自我標榜的自由市場、公平競爭等運作基礎，將損害全球市場及企業對美國體制的信心。

他又指，國家未來經濟發展的方向是要加快建構完整的內需體系，這對香港的金融方面而言，意味著更多科技型及輕資產公司的集資需要，以及對專業服務的需求。

另外，政務司司長張建宗在網誌強調，在國家政策支持和政府努力下，香港繼續會是具競爭力的經濟體、國際金融中心，及全球各地企業的首選集資平台。

他指出，香港去年首次公開集資(IPOs)總額達到400億美元，再次位列全球首位。以首次公開招股集資總額計，香港在過去11年七度位列全球第一。今年截至7月底，香港的首次公開招股集資總額達1321億港元。今年香港證券市場的平均每日成交額更達1248億港元，較去年全年的平均每日成交額上升超過40%，充分說明國際市場參與者對香港金融體系的認可及信心。

張又表示，政府堅決反對和嚴厲譴責美國對多名中央和港府主要官員實施制裁，強調香港事務純屬中國內政，不容外國干涉。他亦批評，美國政府明目張膽高調作出所謂「制裁」實屬橫蠻無理，違反國際法及國際關係基本準則，故意公開政府官員的個人資料，嚴重侵犯私隱及危害個人安全，強調政府無懼威嚇，會不怕風雨，果敢續航，全面支持中央政府採取反制措施。