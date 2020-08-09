華大氣膜實驗室兩周後運作　胡定旭：兩周可完成600萬個檢測

政府早前宣布推出全民社區檢測，「華大基因」屬3間負責檢測的機構之一。華大基因轄下的華昇診斷中心董事長胡定旭在一個電視節目時表示，上周四已將氣膜實驗室建成，並陸續將儀器搬入及進行測試，形容已經「準備就緒」，兩星期後必定可啟用運作。如兩星期內可做完600萬至700萬人，相信3間檢測機構的數據足以支持找出隱形患者。他指，早前華大基因為北京過百萬人做檢測，亦能夠在6日內設置好，開展測試。

胡指，如何收集樣本是政府負責，但認為可放置樣本瓶在便利店，讓市民自取，並安排車輛收集樣本，又指認為可同時推行鼻咽拭子及深喉唾液等採樣方式，採樣方法雖不一，但檢測方法其實是一樣，不會拖慢太多檢測進度。被問到是否要自己採樣，他指認為原則應自己做，長者及兒童則可安排社區護士幫忙，或家庭成員互相採樣。

政府委派3間化驗所，提升檢測量後每日可做到50萬個檢測。胡指華昇每日可做13萬個單管測試，如以採用「混合檢測」，每日更可做數十萬個測試，化驗室是24小時運作，最重要是有足夠市民去做。早前有專家指，要推制全民檢測應在5日內完成檢測，他指，檢測如是為找出隱形患者，當然愈短愈好，如兩星期內可做完600萬至700萬人，相信3間檢測機構的數據足以支持找出隱形患者。

被問到市民完成檢測後何時可收到報告，他指，一般會於24小時內出報告，政府要考慮如何追蹤及通知患者，有可能在網上通知市民。

不少人憂慮全民檢測的私隱問題，質疑基因資料會被轉移到境外，胡表示，現時華昇亦有負責檢測屬特定高危群組的院舍職員，做法是檢測者向社署登記並取得一個條碼，並將樣本瓶貼上相關條碼再送到化驗室，故化驗室只會收到該條碼不會得悉檢測者資料，強調檢測流程陽光化且公開透明。

被問到如檢測後發現本港有多名患者，惟現時醫院床位不足，他表示，亞洲國際博覽館社區治療設施及未來興建的方艙醫院非常重要，而國內的支援亦重要，他舉例指，如香港需要3000張床位，現階段應難以實現，但在國內則可輕易找到。

有意見認為，政府推行全民檢測未有配合禁足令，而檢測過程多於5日，且只會做一次，質疑全民檢測的意義大於實際。他不同意相關說法，因現時最重要是找出隱形患者，而全民檢測有助找到隱形患者，具其重要性。胡認為，全民檢測是為日後「開關」作準備，並以武漢為例，最初大眾均對武漢來港人士感恐懼，但做了全民檢測之後發現原來感染水平並無想像中高。