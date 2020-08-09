疫情下外傭壓力大增　機構促勞工處就外傭宿舍訂立指引

近月多名新來港工作的外傭確診新冠肺炎，再加上日前一名曾入住宿舍的印傭確診，引起社會關注外傭宿舍的居住環境及衞生狀況。今(9日)有機構邀請外傭分享疫情期間面對的困境及親身經歷，約9成求助的外傭出現情緒問題，希望勞工處盡快就外傭宿舍訂立指引，包括人均面積及洗手間，以及保安等。

菲傭Yna表示，自疫情開始，工作量已大增，之前每日皆可出門買菜，但在疫情下每星期只可出門一次，需購買一家人整周的食糧。加上僱主家的孩子現正停學，清潔的工作亦比以往繁重，令她壓力大增，情緒波動亦較大，經常感到疲勞，她形容「自己好似被困住，無法郁動」。

另一外傭Belynda亦表示，自己曾入住外傭中轉宿舍，宿舍擠迫，約300呎空間或需入住20名外傭。雖宿舍的衞生情況良好，但擠迫的環境增加了病毒傳播的風險。她又指出，不少在港等候政府批出新工作簽證或轉換新僱主的外傭，都會在僱傭公司提供的宿舍暫住，因大部分外傭無法自行負擔昂貴的住宿費。

外傭Vivildz則指出，有人責怪她們外出聚會是播毒，但事實上，她們對假期休息的地點「沒有選擇」，亦會對別人的指摘感到傷心。明愛亞洲外地勞工社會服務計劃的社工文思懿表示，多年來外傭一直面對惡劣的居住問題，宿舍的環境擠迫，多人共用廚廁，促勞工處針對問題訂立指引。

文又指出，機構收到的求助中，約9成外傭皆出現情緒上的問題，而外傭普遍一周只會有1天假期，若僱主禁止她們外出，她們則連唯一休息的機會亦會失去。港府雖開始為入住宿舍的外傭進行病毒檢測，但她擔心若宿舍的問題不解決，外傭即使在檢測結果呈陰性，但很快便會再次暴露在擁擠的環境中。