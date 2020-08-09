駐守機動部隊23歲男警初步確診　同組40多人或需檢疫

警方今(9日)表示，一名駐守機動部隊的23歲男警初步確診新冠肺炎，周五(7日)曾上班。他於昨日(8日)自行前往指定診所接受病毒檢測，之後收到檢測中心通知其對新冠病毒呈陽性反應。該名男警正在接受機動部隊訓練，沒有進行與公眾接觸的工作，於過去14日沒有外遊紀錄。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上補充指，該名警員於粉嶺蝴蝶山訓練基地進行培訓，同場有170人一起受訓，但會分成4組，同組的40多人可能會一起更衣等等。若該警員最終確診，與他同組受訓者需進行檢疫或檢測，現場亦需大清洗。該名男警沒有病徵，經過查後與早前確診個案沒有流行病學關連。

警方表示，正高度關注事件，現時在等候衞生署進一步評估及建議前，與該男警可能有緊密接觸的警務人員，均獲安排在家工作及病毒檢測；亦已經安排人員清潔及消毒警員接受訓練的基地；及提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名男警近日工作紀錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。