外傭懶理疫症照聚集　多部門加強巡察勸喻

外籍家庭傭工成為疫症高危一組，當局連日呼籲外傭減少聚集，但今日(9日)大批外傭放假，中環、旺角及青衣一帶依然有大批外傭聚集，中環港鐵站更被擠得水洩不通。大批傭工如往日一般，在公園、隧道、天橋席地而坐，部分更多於兩人共聚。警方等部門今日亦到外傭聚集的地方執法，連同昨日(8日)，康文署人員兩日共巡查約3000次，並作出逾5000次口頭勸喻。

中環天星碼頭對出一帶，從郵政總局到行人隧道，有大批外傭席地而坐，有人分享食物，有人拉下口罩聊天。中環港鐵站更見人頭湧湧，有外傭大包小包、帶來大堆物品，她們三三兩兩聚集，部分人更疑超過兩人聚集的限制，期間有約5名港鐵職員對她們作口頭警告，惟外傭沒有理會。中環終審法院對出同樣有大批外傭聚集，當中有人除下口罩吃午飯及整理貨品，更有人高聲說話，無懼疫情肆虐。

外傭Cris表示知悉有禁聚令的措施，故只與一名朋友相聚，以免違例，又指得悉街市新增多宗確診個案，會減少到街市，改到超級市場買菜，避免接觸高危人群。在花園街天橋上休息的印傭Mneneen亦稱，僱主曾提醒她盡量減少外出，以免把病毒帶回家中，惟自己亦想在假日放鬆，故仍前往旺角與朋友共聚，預計會休息至晚上才回家。

繼昨日當局派員勸喻及巡察後，今日繼續有多個部門人員在中環、旺角及青衣一帶執法，包括紀律部隊人員組成的特務警察，勞工處、食物環境衞生署及康文署等都有出動，他們手持不同語言的宣傳單張及標語牌，並開廣播提醒外傭勿犯禁聚令及口罩令，更有警員拿出軟尺，告知聚集的外傭必須立即兩兩分隔，以保持社交距離，過程持續約20分鐘，惟有關職員結束巡視後，仍有大批外傭繼續聚集。

葵青警區指揮官謝振中今早在青衣城及附近外傭經常聚集的地方視察；警務人員及特務警察在場展示橫額、派發宣傳單張及進行以印尼語及菲律賓語的流動廣播，呼籲她們遵守有關公眾地方羣組聚集和佩戴口罩的規例。

另外，同樣經常有大批印傭聚集的銅鑼灣，警方、印尼領事館、勞工處及食環署今早約11時亦派員在敬誠街、糖街一帶巡察，向在該區逗留的女傭以及印尼商人派發防疫包兼提醒禁聚令措施，又有警員在怡和街天橋拉起標示，向女傭示範要保持至少1.5米社交距離。