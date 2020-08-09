無綫娛樂新聞台有導演確診　約30員工須檢測留家工作

無綫娛樂新聞台有導演確診，現追蹤到有約30名員工可能與其有接觸。

新冠肺炎疫情反覆，無綫娛樂新聞台1名導演於昨晚(8日)確診，並已送院。無綫指，約30人曾接觸該導演，會安排他們接受檢測及留家工作。

無綫公布官方消息，指該導演近期主要在家工作，但於本月3日及5日有回公司剪片，在前日(7日)亦曾通報其母親確診，現追蹤到有約30名員工可能與其有接觸。該導演在二樓的工作間及曾到過的錄影廠已經安排清潔消毒。

東網向無綫娛樂台監製張志明求證，他指正安排員工進行檢測，「等得政府嚟啲人唔係好安心」，確保沒有感染才讓他們復工，而受影響員工大多屬幕後。他又指拍攝團隊分A、B兩組，兩組人士不會有接觸。而娛樂新聞台約有40名台前幕後員工，今次染疫的人士是廠內導演，不用拍攝外景。

今次並非首次有無綫員工確診，在2月時，郵輪鑽石公主號上其中一位乘客是無綫化妝師，其當時在日本接受治療。而在7月中，首宗香港確診藝人施匡翹，與一同染疫的宣傳人員在潛伏期14日內曾到訪無綫，過百名人員及後須接受病毒檢測，電視城更要「封城」數日進行消毒。