新增25間確診者曾到訪食肆　多間大型連鎖餐廳上榜

2020年08月09日 12:25
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    不少確診者曾去過連鎖快餐店。
    本港昨(9日)新增69宗確診個案，累計出現4008宗。衞生防護中心公布，新增25間食肆有患者足迹，遍布全港，其中多間連鎖食店再度上榜，當中麥當勞4間分店均有確診者到訪，遍及觀塘、元朗、東涌、葵青，而薩莉亞意式餐廳的大埔大元街市及荃灣荃薈分店，均曾有確診者到訪。
    不過，在黃大仙的食棧表示，指該店舖已由上月15日開始停業至今，至今未有復業，已聯絡衞生署更正資料。
    新增25間食肆名單:
    香港區
    ●中環國際金融中心 翡翠拉麵小籠包
    ●灣仔瑞安中心 大家樂
    九龍區
    ●尖沙咀宏貿發展大廈 必勝客
    ●尖沙咀新文華中心 靚靚 不一樣的車仔麵
    ●九龍圓方 大快活
    ●九龍城怡安閣 呆吉甜屋
    ●觀塘鱷魚恤中心 麥當勞
    ●黃大仙中心南館 大快活
    ●黃大仙金國大廈 食棧
    ●旺角上海街618號 蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室
    ●深水埗福至工業大廈 瑞士咖啡室
    ●深水埗奇華工業大廈 奇華小廚
    ●深水埗潮流工貿中心 馬德里餐廳
    ●葵青長發廣場 銀龍茶餐廳
    ●葵青石蔭商場 麥當勞
    ●荃灣荃薈 薩莉亞意式餐廳
    新界區
    ●西貢萬壽大樓 全記海鮮菜館
    ●沙田置富第一城 牛八和牛燒肉屋
    ●沙田新城市廣場3期 炙・宴
    ●沙田新城市廣場 Pizza Express
    ●大埔大元街市 薩莉亞意式餐廳
    ●上水馬會道164號 新天地茶餐廳
    ●粉嶺帝庭軒購物商場 大快活
    ●元朗朗屏商場 麥當勞
    ●東涌東薈城 麥當勞
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease