新增25間確診者曾到訪食肆 多間大型連鎖餐廳上榜
2020年08月09日 12:25
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不少確診者曾去過連鎖快餐店。
本港昨(9日)新增69宗確診個案，累計出現4008宗。衞生防護中心公布，新增25間食肆有患者足迹，遍布全港，其中多間連鎖食店再度上榜，當中麥當勞4間分店均有確診者到訪，遍及觀塘、元朗、東涌、葵青，而薩莉亞意式餐廳的大埔大元街市及荃灣荃薈分店，均曾有確診者到訪。
不過，在黃大仙的食棧表示，指該店舖已由上月15日開始停業至今，至今未有復業，已聯絡衞生署更正資料。
新增25間食肆名單:
香港區
●中環國際金融中心 翡翠拉麵小籠包
●灣仔瑞安中心 大家樂
九龍區
●尖沙咀宏貿發展大廈 必勝客
●尖沙咀新文華中心 靚靚 不一樣的車仔麵
●九龍圓方 大快活
●九龍城怡安閣 呆吉甜屋
●觀塘鱷魚恤中心 麥當勞
●黃大仙中心南館 大快活
●黃大仙金國大廈 食棧
●旺角上海街618號 蘇媽.蘇媽馬來西亞茶餐室
●深水埗福至工業大廈 瑞士咖啡室
●深水埗奇華工業大廈 奇華小廚
●深水埗潮流工貿中心 馬德里餐廳
●葵青長發廣場 銀龍茶餐廳
●葵青石蔭商場 麥當勞
●荃灣荃薈 薩莉亞意式餐廳
新界區
●西貢萬壽大樓 全記海鮮菜館
●沙田置富第一城 牛八和牛燒肉屋
●沙田新城市廣場3期 炙・宴
●沙田新城市廣場 Pizza Express
●大埔大元街市 薩莉亞意式餐廳
●上水馬會道164號 新天地茶餐廳
●粉嶺帝庭軒購物商場 大快活
●元朗朗屏商場 麥當勞
●東涌東薈城 麥當勞
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