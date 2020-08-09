書展年底或明年中才復辦　參展商憂再次緊急煞停血本無歸

新冠肺炎疫情無日無之，原定上月中舉行的書展亦無奈延期。貿發局上周二(4日)向書展參展商發電郵作問卷調查，了解書商傾向在年底或是明年中復辦。書展關注組表示，書商普遍傾向在今年內復辦書展，惟擔心若疫情在冬季再度爆發，貿發局再緊急叫停書展，參展商將損失慘重，促請當局訂立機制，讓書商安心。

貿發局向書商發放的問卷調查有兩個選項，其一是於12月16至22日復辦書展暨香港運動消閒博覽，另一選項則是延至明年7月14至20日復辦，即是本年內不會舉辦書展，意味着本年度的書展取消，順延至明年才舉行。

問卷表明，不論書展最終何時復辦，政府第二輪抗疫基金，向參展商所提供10萬港元參展費資助不變。而若書展延至明年才舉行，本年度的參展商可有優先權，以舊參展商資格參加「2021 香港書展」，局方亦會按參展商意願，退回已繳付的訂金，或將訂金延至來屆書展。

2020書展關注組發言人陶培康指，參展的書商普遍認為「有書展好過無書展，所以都覺得12月好」，惟他們擔心貿發局重蹈覆轍，到最後關頭才煞停書展，質疑當局有沒有機制令書商放心順利舉辦書展才是關鍵。他又指，部分中大型書商攤檔裝修費用動輒十數萬港元，有個別書商的裝修費更多達200萬港元，批評貿發局拒絕賠償，令書商血本無歸。

貿發局回覆東網查詢時指，將與不同持份者聯絡，商討具體安排，如有最新發展將適時公布。消息指，當局會視乎問卷調查結果和疫情發展，再敲定書展確實舉行時間，又坦言復辦時間「好難講」。

另外，該問卷又提到，為協助參展商透過「香港書展」網站及流動應用程式，宣傳書籍及促進網上銷售，貿發局已改善平台的書籍目錄分類功能，並鼓勵參展商積極把推廣書本上載到網站。