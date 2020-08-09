城大研新檢測法可診斷癌症　甚至有助研發新冠肺炎藥物

香港城市大學的研究團隊開發嶄新檢測方法，能夠檢測活細胞內與非編碼RNA（核糖核酸）結合的蛋白質，有望應用於癌症診斷與幹細胞研究，甚至有助研發新型冠狀病毒藥物。

非編碼RNA被普遍認為是表觀遺傳調控的重要因子，並與許多疾病的形成有關。透過檢測非編碼RNA與活細胞中蛋白質之相互作用，有助醫學診斷及治療。

城大的研究團隊開發了名為「以CRISPR輔助檢測RNA與蛋白質相互作用」（CARPID）的新技術，可以靈敏地在活細胞中檢測與目標RNA結合的蛋白質。這項研究由城大生物醫學系副教授嚴健博士、張亮博士和陳居明博士共同領導。研究結果早前在科學期刊《自然方法》上發表。

研究團隊認為CARPID的應用範圍廣泛，包括檢測病毒RNA的結合蛋白。一旦細胞受病毒感染，技術就能檢測RNA病毒與哪些細胞蛋白結合。如果能減少這些結合蛋白的數量，或許可以抑制病毒的複製，並研發抗病毒藥物，如新型冠狀病毒藥物。

另外，非編碼RNA在癌細胞的數量比在正常細胞內高出很多，因此被視為診斷癌症的生物標誌物。透過檢測癌細胞中這些非編碼RNA的結合蛋白，或有助找出致癌機制及研發癌症藥物。研究團隊亦會嘗試將新方法應用於幹細胞研究。