日訪多座大廈增染疫風險　業界促電梯維修員優先檢測

新冠肺炎疫情嚴峻，不少安老院舍及食肆等均爆發群組感染，港府隨後安排多個高危行業優先進行病毒檢測，惟當中不包括須到高危地方工作的電梯從業員。有工會今(9日)指出，電梯從業員現時每周到訪超過10座大廈，接觸社區範圍廣泛，惟僱主未有提供足夠防護裝備，染疫風險大增，促請政府為業界所有前線工友提供免費檢測，並為僱主訂立防護裝備的劃一標準，發放定期現金津貼，並把新冠肺炎列入職業病，以保障工友權益。

香港電梯業總工會副理事長謝景華指出，業內不少工友工時長達10多小時，每日須到2至3座大廈或高密度商場等地方保養升降機和電梯，料每周接觸超過10座大廈，擔憂工友在短時間內到訪多個地點，一旦染疫會釀成播毒危機。他續指，本地約有40間電梯承辦商，惟質素參差不齊，部分工友每5個月才獲派2盒口罩，而保護衣則更為短缺，約20名工友攤分2件。

謝續指，不少工友家中「有老有嫩」，工作期間提心吊膽，害怕染疫禍及家人，部分更不願回家，只能在公司分站內留宿。他稱早前曾向機電工程署反映情況，惟該署直至本月初才強制承辦商上報確診及疑似確診個案，質疑力度不足，促請港府為業界訂立防疫物資標準。

對於港府早前推出的全民自願檢測，該會理事陳榮新表示，有關安排尚未公布細節，但擔心屆時輪候者眾，「都唔知幾時先輪到」，期間一旦染疫又沒病徵，或會把病毒傳播至全港，認為當局應為工友安排優先檢測。

工聯會權益委員會副主任鄧家彪則指，港府早前推出防疫抗疫津貼，向電梯從業員發放7500港元津貼，惟未能惠及沒有註冊牌照的學徒及助理技工，促請當局補漏拾遺，向他們發放該筆津貼，並定期發放現金津貼，助工友購買防疫物資等。