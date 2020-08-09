科大生製全麥可食用餐具　望減少即棄廢膠

「Planeteers」構思的可食用餐具，浸在湯麵30分鐘都不變形。圖左起為Aditi、Swapnil及Srijan。（科大供圖）

因應疫情，政府繼續實施晚市禁堂食，不少港人被迫買外賣，有環保團體估計每日有逾5000萬件塑膠餐具被棄置，加重堆填區壓力。香港科技大學4名來自印度的學生構思了以全麥麵粉製成的可食用餐具，餐具就算浸在湯麵30分鐘都能維持原狀，亦不會影響食物原本的味道。由於餐具本身是有機物，就算不想吃掉餐具，餐具亦可自然分解，減少環境負擔。

構思來自科大工學院及商學院的本科生，分別是Aditi Deodhar、Swapnil Mishra及Srijan Saxena，組成了「Planeteers」，以研發了一種純素及可生物降解的食具，取代塑膠餐具。他們以全麥麵粉製成筷子、湯匙、餐刀及叉匙等餐具。

製作時會將麵團切成不同的形狀，再放進烤爐焗1小時。食用餐具的味道較淡，不會影響食物的味道。早前他們憑上述意念在今年科大及信和集團合辦的「100萬獎金創業計劃大賽」中，贏得「環境與可持續發展」組別的「重點領域獎」，獲得獎金2.5萬港元，並以資金成立了公司。

「Planeteers」的其中一名創辦人Aditi表示，他們發現，港人的口味有別於印度及其他國家，例如印度人很喜歡香料和小茴香，但在香港，大蒜、蝦、肉桂等味道會較易為人接受。因此他們將來亦考慮研發不同口味的餐具。

港人愈來愈注重健康和保護環境，他們相信可食用餐具，會逐漸受更多港人歡迎。他們計劃與本地餅店合作，試將餐具推出市場。