留家抗疫增打機時間　94%人難自控　最誇張課金14萬

不少都市人因打機而導致課金成癮。

電子遊戲百花齊放，網上充斥不少遊戲廣告，新冠肺炎疫情影響下，莘莘學子乃至是上班族不少都被迫留在家中，變相增加遊玩時間，「打機抗疫」。有組織就青年人於電子遊戲以現金購買遊戲資源的「課金」現象進行問卷調查，當中近94%受訪者符合美國精神學會中「網絡失調」的問題，更有個案曾「課金」超過14萬港元，亦有人因不能控制而欠下一大筆債務。

由北區青年商會主辦、明愛專上學院及路德會青亮中心協辦的香港青年人電子遊戲「課金」現象進行問卷調查，在全港各區以抽樣問卷方式訪問410名市民，發現因疫情關係，普遍受訪者打機時間有所增加，當中以大專程度以上學歷最多，「課金」金額最高的為專業人士，信用卡付款則為最常見課金方式。

調查結果顯示，近94%受訪者符合美國精神醫學學會中「網絡失調」的問題，症狀包括會不時回想遊戲情節、以遊戲逃避現實、嘗試減少遊玩時間會感到焦慮，近10%受訪者更出現賭博失調症狀，曾經因「課金」說謊、對「課金」念念不忘、透過課金排解負面情緒，亦有約40%受訪者同時有其他成癮行為，例如儲物成癮、酗酒、上網成癮等等。

遊戲種類以角色扮演遊戲最多受訪者遊玩，但最多玩家「課金」的是多人線上戰略遊戲，最多受訪者表示「課金」能夠獲得快感以及獲得心儀道具，而超過70%受訪者表示有朋友一同遊玩。

當中29歲化名阿源的玩家指，最初「課金」為「畀錢買時間」，可以加速「升呢」，後來獲得稀有裝備後感到優越感，於是每日都課金，直到抽出心頭好。由原本每次2000港元發展至每次近萬港元。他直言感覺似「買大細」，能夠產生快感，總共課金14萬港元，最終被家人發現月結單，揭發此事。

路德會青亮中心註冊社工周雅瑩以角子老虎機類比「課金」，形容不可預知的收穫以及以小博大的性質與賭博無異。明愛專上學院鍾綺霞博士亦表示，多數課金成癮患者大多於現實生活得不到滿足感，建議家長多關懷子女，可減少他們依賴虛擬世界的機會。