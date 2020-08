港區國安法：傳真社報道林鄭留美幼子行蹤不明　曾稱家有急事回港

美國財政部宣布制裁包括行政長官林鄭月娥在內的11名中港官員。傳真社報道指林鄭月娥原本於美國修讀博士的幼子林約希,自上月25日後行蹤未明,曾向室友表示「家有急事」回港。東網就林約希目前是否身處香港向特首辦查詢,暫時未獲回覆。

外界關注美國對林鄭月娥實施制裁,會否影響於美國哈佛大學修讀數學博士的幼子林約希,有報道指他大約於上月25日後失去聯絡,曾透過Facebook向室友表示因「家有急事」(family emergency)回港。

林約希租住單位的業主亦不知他的行蹤,業主於上月27日向林發電郵,指他未有在26日的限期前簽回下年度的租約,詢問他會否續租單位,並曾經致電林但未能接通。林約希其後回覆電郵指會續租單位一年,並着業主將租約傳給他:「I will rent the entire apartment for the year Sept 1st, 2020 to August 31st, 2021. Please send me the lease to sign.」

業主表示本月1日已透過繳款應用程式收到林約希支付本月租金,但林截至本月7日仍未簽署下年度租約,多次發電郵亦未接獲回覆,而林約希的室友告知業主,林的個人物品仍在單位內。

另外,有網民透過交友應用程式發現林約希行蹤,推測他可能身處內地。

林約希於波士頓另一個曾經租住的地址,有兩個朋友表示上月13日最後一次見林,當時他回來收拾物品及取回郵件。朋友嘗試致電林約希,但撥出後被轉接到當地電訊商,表示林的電話一直未能打通,感到非常擔心。

林鄭月娥2017年成功當選行政長官時,丈夫林兆波及長子林節思均有現身上台獻花及合照,惟幼子林約希則未有出席。林鄭月娥將幼子的打氣訊息放上社交網站,當中提到他雖然未能回港陪伴母親,但會在精神上成為母親最大的支持者。而2018年聖誕節時,林鄭將一家四口到山東濟南市旅遊的合照放上社交網站。

相比兄長,林約希少有公開露面,在英國劍橋大學取得數學學士學位後,轉到美國哈佛大學數學系攻讀博士學位,過去曾兩度在國際數學奧林匹克比賽中奪獎。