港區國安法：傳真社報道林鄭留美幼子行蹤不明　曾稱家有急事回港

林約希(右一)上月25日後行蹤不明，曾向室友稱「家有急事」回港。

美國財政部宣布制裁包括行政長官林鄭月娥在內的11名中港官員。傳真社報道指林鄭月娥原本於美國修讀博士的幼子林約希，自上月25日後行蹤未明，曾向室友表示「家有急事」回港。東網就林約希目前是否身處香港向特首辦查詢，暫時未獲回覆。

外界關注美國對林鄭月娥實施制裁，會否影響於美國哈佛大學修讀數學博士的幼子林約希，有報道指他大約於上月25日後失去聯絡，曾透過Facebook向室友表示因「家有急事」(family emergency)回港。

林約希租住單位的業主亦不知他的行蹤，業主於上月27日向林發電郵，指他未有在26日的限期前簽回下年度的租約，詢問他會否續租單位，並曾經致電林但未能接通。林約希其後回覆電郵指會續租單位一年，並着業主將租約傳給他：「I will rent the entire apartment for the year Sept 1st, 2020 to August 31st, 2021. Please send me the lease to sign.」

業主表示本月1日已透過繳款應用程式收到林約希支付本月租金，但林截至本月7日仍未簽署下年度租約，多次發電郵亦未接獲回覆，而林約希的室友告知業主，林的個人物品仍在單位內。

另外，有網民透過交友應用程式發現林約希行蹤，推測他可能身處內地。

林約希於波士頓另一個曾經租住的地址，有兩個朋友表示上月13日最後一次見林，當時他回來收拾物品及取回郵件。朋友嘗試致電林約希，但撥出後被轉接到當地電訊商，表示林的電話一直未能打通，感到非常擔心。

林鄭月娥2017年成功當選行政長官時，丈夫林兆波及長子林節思均有現身上台獻花及合照，惟幼子林約希則未有出席。林鄭月娥將幼子的打氣訊息放上社交網站，當中提到他雖然未能回港陪伴母親，但會在精神上成為母親最大的支持者。而2018年聖誕節時，林鄭將一家四口到山東濟南市旅遊的合照放上社交網站。

相比兄長，林約希少有公開露面，在英國劍橋大學取得數學學士學位後，轉到美國哈佛大學數學系攻讀博士學位，過去曾兩度在國際數學奧林匹克比賽中奪獎。