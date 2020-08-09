今增72宗確診　近半數因聚會感染　多1待業印傭中招

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(9日)公布，香港新增72宗確診個案，為連續第7天確診數字少於百宗。新增個案中有9宗屬輸入病例，其餘63宗為本地確診，累計病例達4080宗。另有約40宗初步確診。

63宗本地確診個案中，有39宗與之前確診個案相關，其中33宗為家人朋友相聚時受感染，餘下24宗源頭未明。旺角直銷公司「STAR GLOBAL」群組多1宗個案，葵涌貨櫃碼頭亦多1人確診。另再有外傭待業期間確診，一名印傭待業時入住過荃灣張大偉僱傭中心有限公司的宿舍，7月23日入住，當時與4名外傭同住，僱傭公司近日主動帶此5名外傭去做檢測，發現該名印傭確診，至於其餘4人則呈陰性。

根據該僱傭中心地址，該舖同為資深私家偵探張大偉開設的偵探社。張大偉妻子接受傳媒訪問時解釋，夫婦兩人各自經營私家偵探及僱傭中介生意，並用同一舖位。舖外原本掛有僱傭中心的招牌，惟早前打風時被吹倒，她與任私家偵探的丈夫現時均需檢疫。

另外，早前有院友確診的耆康會啟業護理安老院，再有2人確診及1人初步確診。其中一名確診者與早前確診的老翁同房，而另一名確診及一名初步確診患者，均住不同房間。

輸入病例方面，1人從美國抵港，1人是菲律賓外傭，6人為馬來西亞抵港貨船船員，另有1人來自岡比亞。

醫管局表示，目前仍有1041名病人分別於19間公立醫院及社區隔離設施留醫，其中41人危殆、59人嚴重，其他病人情況穩定。當局又指，已經使用的負壓病床有1245張，使用率64%；已啟用負壓病房683間，使用率73%。