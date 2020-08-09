政府創造約3萬個有時限職位　2500名員工已陸續上班

梁詠瑤在5月底開始在一家工程承建商擔任助理工程師，是以非政府界別創造的短期職位。

新冠肺炎疫情嚴峻，政府於未來2年在公營及私營界別創造約3萬個有時限職位。發展局局長黃偉綸今（9日）在網誌表示邀請剛獲聘用的年輕人講述在崗位上的感受，有獲聘用短期職位的助理工程師表示新工作有助認識到污水處理工作，感到幸運和開心。

黃指發展局及其轄下部門合共創造逾6500個有時限的職位，除政府職位外，亦包括透過現行合約或新合約安排，向顧問公司或承建商採購服務。另外，公務員事務局局長聶德權指，目前政府已籌劃2.17萬個職位，當中1.37萬個會在政府不同部門開設，至今已有2500位職員正式上班。

助理工程師梁詠瑤便是其中一例。她表示自己原本在機場發展項目工作，惟項目接近完成，疫情下不少企業裁員或減少招聘，令她不禁擔心，幸好在5月底開始在一家工程承建商擔任助理工程師，形式正是以非政府界別創造的短期職位。她續稱，聘用的承建商正參與渠務署擴建沙頭角污水處理廠工程，令她有機會認識到污水處理工作和工程施工程序，包括整項工程如何運用建築信息模擬（BIM）技術；以「藍綠建設」（現代化雨水管理的概念）的創新思維等。

渠務署工程師梁家麒表示，沙頭角污水處理廠第一期擴建工程，包括在18個月內興建一個臨時污水處理廠，然後在原址重建新的污水處理廠，屆時污水處理量將會提升3倍，達到每日5000立方米。