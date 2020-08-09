網民熱話：無品阿叔鞋底踩座椅　乘客指摘遭粗口問候

在交通工具上不時有乘客做出一些無品行動，這些人行徑往往令人看得「眼火爆」。近日有網民就在車廂目擊一名阿叔將口罩拉至下巴，更罔顧衞生在座椅上戙高腳，有乘客出言指摘，反遭對方「粗口問候」。

網民‎李嘉強近日在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發貼，又上載一張照片，照片中一名中年男子坐在港鐵車廂，期間不止將口罩拉至下巴位置，更穿着鞋戙高腳，坐姿非常自在。

其行徑惹起網民狠批「好無公德心」，直指樓主不能只靠拍照「公審」，「點解唔出聲話佢」，亦有人認為樓主應立即舉報，樓主事後留言解釋，「有人已經出咗聲，但佢係咁X番返轉頭，仲伸埋隻腳上來，發晒癲，啲人都怕咗佢」。由於當面指摘無效，才上網「公審」。亦有人指無品的人甚多，所以在交通工具坐下前，「用酒精噴噴座位先」。

網民有話說

洪星英：出聲 不要淨影相

Tim Tam：如果女仔或者你自己一個人，唔使自己話佢，但一定一定一定要通知港鐵職員

陳瑞芳：無品無文化無質素

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