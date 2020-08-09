東九龍走廊橋面現25厘米縫隙　區議員憂慮天橋結構安全

港鐵沙中線土瓜灣站施工期間，周邊多楝樓宇曾有不同程度沉降，而位於浙江街後的東九龍走廊橋面，更驚現一條估計闊達25厘米的縫隙。區議員擔心天橋結構是否受到附近工程影響而出現變化，要求路政署向區議會交代事故成因。路政署表示，相關縫隙闊度未有超出設計標準，天橋結構完整安全。

1981年通車的東九龍走廊全長1.5公里，分別連接漆咸道南和啟德隧道。該走廊在浙江街附近的一段走線，位於港鐵沙中線土瓜灣站的工地範圍，早年曾經進行過大型挖掘以興建地下車站。

近日有人發現該段走線的橋面出現一度寬闊縫隙，擔心天橋結構安全出現問題。九龍城區議會交通及運輸委員會主席李軒朗亦指，該處近年有多項工進行，包括沙中線工程，以及有新建樓宇落成，而且天橋通車接近40年，擔心結構是否受工程影響或老化而出現問題，他要求路政署盡快向區議會交代。

土木工程師李智明曾到涉事位置視察，指相關縫隙是天橋的預計接駁位，目測闊度達25厘米，但仍屬於設計安全範圍內，加上橋墩未有出現裂縫，估計不涉及沉降。但他指，工程人員為在橋底安裝的雨水盤，未有緊貼橋身，擔心一旦大雨會有雨水自縫隙中傾瀉到橋下路面，影響駕駛人士。

路政署回覆表示，涉事縫隙是天橋的伸縮縫，屬於橋樑結構之一，用於應付橋樑因為氣溫變化而伸長或縮短。該署曾於今年4月及8月到現場檢查該伸縮縫，確定該伸縮縫闊度約為200多毫米，而有關設計的可容許闊度為半米，故未有超出設計標準，天橋結構完整安全。