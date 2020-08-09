政Whats噏：私隱署無人坐鎮　「行政」變「處決」命令

個人資料私隱專員公署(公署)尋日(8日)喺網上發放新聞稿，話美國政府公開港府官員嘅個人資料屬過度同不必要，批評美國政府嘅舉動形同「起底」，有可能會導致相關嘅個人資料被非法使用。雖然公署係批評美國政府，但自己都「甩轆」，出現翻譯錯誤喎。

公署嘅新聞稿指出，美國財政部嘅公布由聯邦公報(Federal Register)公布行政命令。但新聞稿將「行政命令」錯誤翻譯為「Execution Order」(處決命令)，被發現後再急急改返做「Executive Order」，就冇提及公署寫錯，或者幾時寫錯喇。其實新聞稿發放前，不同機構都會檢查清楚有冇錯漏，點解今次咁疏忽呢？

不過，新聞稿都係回應返美國政府公開港府官員嘅個人資料嘅。公署直斥美國財政部嘅做法同數據道德期望完全背道而馳，兩度表示十分失望。公署會去信美國駐港總領事館、美國財政部，同埋私隱公署喺美國嘅對口機構、即係美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)表達不滿。

公署仲話，過度披露可能會導致當事人嘅個人資料被非法使用，對當事人做成極大滋擾，強烈呼籲社會各界人士唔好不正當咁使用同埋轉載有關個人資料，否則有可能違反《私隱條例》嘅規定，亦有可能構成刑事罪行。

話說前個人資料私隱專員黃繼兒喺上個禮拜一任期屆滿，而接替黃嘅公司註冊處處長鍾麗玲就喺下個月4日先至履新，搞到公署出現一個月嘅「真空期」。莫非真係冇人坐鎮所以公署就唔掂檔？無論如何，公署之後後回覆東網查詢，話係因為手民之誤，所以喺新聞稿中寫錯「行政命令」嘅英文名稱。至於個人資料私隱專員一職空缺，咁邊個需要孭鑊？公署回覆話，副個人資料私隱專員林植廷喺8月4日至9月3日期間擔任署理專員，負責公署嘅工作。林得悉後已更正錯誤，對該錯誤及可能造成嘅不便，謹此致歉。