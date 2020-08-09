廣華醫院7旬翁3次檢測方知染疫　另一病房兩人中招恐爆院內感染

新冠肺炎個案無日無之，廣華醫院更有機會爆發院內感染！醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(9日)公布，廣華醫院1名75歲男病人因其同房病人於早前確診，被列作緊密接觸者後，於今日的測試中呈陽性，暫列初步確診，院方不排除是院內感染個案。另有1名70歲的患者，入院後曾先後接受3次病毒檢測，前兩次皆呈陰性，至昨晚(8日)進行第三次檢測結果卻突告陽性，現已轉入隔離病房留醫。

劉指出，廣華醫院於本月4日曾公布過一宗內科病房確診的個案，為一名81歲男病人，該病人本月3日入院，劉指，經調查發現涉事病人亦曾於7月22日至29日入住過廣華醫院，有7名病人被列為密切接觸者，當中5名已轉去隔離病房並做檢測，今早其中一名75歲男病人初步確診。

該名75歲男病人上月22日因跌傷入院，並於同月30日轉到聖母醫院接受康復治療，8月4日再轉回廣華醫院時，因曾與一名確診者同一病房，而被列為緊密接觸者而入住監察病房。他昨晚發燒不適，經測試後於今早初步確診。院方正調查其感染原因，不排除是院內感染。

此外，廣華醫院1名有長期病患的70歲男病人於8月3日曾因發燒及嘔吐入住該院監察病房，當時檢測結果呈陰性，及後轉入深切治療部。他8月5日曾再做檢測，檢測結果仍為陰性，並於8月6日情況改善轉去外科病房，其後病情再次轉壞，該院8月8日為其再進行檢測，結果呈陽性，轉入隔離病房留醫，列作初步確診。與他同病格的8名病人列作密切接觸者須檢測及轉入隔離病房，其中1人已出院，已轉交中心跟進。

問及為何3次檢測方出現陽性結果，劉估計，可能病人初病發時病毒量不高，仍處於潛伏期，故抽取的樣本都沒有病毒。他又解釋，外科病房床位與床位之間有足夠空位，換氣亦足夠，加上病人有妥當佩戴口罩，認為病人或於入院前染疫，推測病房感染機會不大。