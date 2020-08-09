鄭若驊被美制裁　安樂工程急澄清初步評估未受影響

美國制裁包括律政司司長鄭若驊在內的11名香港及內地官員。鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程集團今日(9日)急發公告澄清，鄭氏於公司任何股份並無擁有任何法定或實益擁有權或財務權益。集團在公司美國法律顧問的協助下，已審閱美國財政部的公告，據現時所得資料初步認為，美國對鄭氏施加的制裁將不適用於集團。但有學者認為鄭若驊身為潘樂陶另一半，共同擁有公司股權，公司運作無可避免會受影響。

集團指出，據證券及期貨條例第316(1)(a)條，鄭氏被當作於潘氏所擁有權益的8.88億股股份中擁有權益，而鄭氏僅根據證券及期貨條例的權益披露規定，呈交權益披露表格。因此，鄭氏就該等股份並無任何權利，並不獲派股息，且沒有投票或買賣權利。

集團續指，整體營運及業務維持正常，惟將與美國法律顧問密切關注相關情況，並評估任何有關制裁對集團營運及業務的潛在影響，將適時另行公告。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，鄭若驊夫婦共同擁有公司超過一半股份，已經符合制裁條件，認為公司是擔心會受影響才連忙發公告澄清。陳偉強直斥潘樂淘自欺欺人，留戀在美國做生意。

執業大律師龔靜儀則指鄭若驊於安樂工程並不擁有任何實權，亦沒有任何收益，所以美方不能凍結有關資產。但若果美方將中港官員的家人包括在其後的制裁名單內，則會影響公司運作。