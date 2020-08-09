警巡各區聚集熱點　16人無戴口罩遭票控

新冠肺炎疫情未受控，政府早前宣布收緊「禁聚令」的限制至最多兩人，警方今日(9日)到各區外傭聚集的地點巡查，向懷疑違反禁聚令人士作出呼籲及警告，並於中區及將軍澳合共發出14張違反「禁聚令」及16張違反「口罩令」的告票。

中區警區人員自上午11時起，在皇后像廣場及遮打道一帶加強巡查及執法，並向涉嫌違反禁聚令，年齡介乎32至49歲的9名非華裔男女發出定額罰款通知書；又向1名涉嫌違反口罩令的35歲非華裔男子發出定額罰款通知書。

此外，將軍澳警區人員於下午1時起，在小夏威夷徑向5名涉嫌違反禁聚令，年齡介乎36至43歲的非華裔女子發出定額罰款通知書；並向涉嫌違反口罩令，年齡介乎20至68歲的13名本地男女及2名非華裔女子，發出定額罰款通知書。

根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)，現時在公眾地方進行群組聚集的人數限制是兩人，違者須繳交定額罰款2000港元，最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月。

此外，根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)，任何人在進入或身處公眾地方時，須一直佩戴口罩，違者可被處以2000港元或最高5000港元定額罰款。