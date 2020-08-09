政Whats噏：不獲浸大續約　邵家臻執包袱

因違法佔領行動案而被判囚8個月嘅社福界議員邵家臻，喺上月底正式收到浸大通知，指新學年不獲續約，現有合約將於本月底結束。換言之邵家臻要執包袱走人，近日佢仲頻頻發文講下執包袱嘅情況。

邵家臻喺Facebook形容辦公室裏面嘅書同雜物好似山咁，話自己一個人搞唔掂，好彩有學生幫下手。佢仲話，近日都有好多位舊生自動請纓話幫手執嘢。一向以為結婚同埋葬禮先至會聚首，但原來執包袱都係一個機會，可以同學生敍舊見面，覺得都係價值嘅。

至於進度如何，邵家臻就話依家執咗3日，暫時都係揀選一下邊啲嘢比較重要同值得留，初步都執咗7袋紅白藍膠袋嘅書，當中佢自己嘅研究報告、作品就佔咗一袋。佢話有部分物品打算留畀浸大學生，邀請佢哋去辦公室任拎，如果冇人要先至再捐出去。

唔止浸大教席，邵家臻喺今屆任期完結後亦5年內不得參選，所以佢喺都要諗辦法處置立法會辦公室嘅私人物品，雖然仲未郁手，但佢話一想到要執兩邊就真係好頭痛。又話初時以為可以好瀟灑咁離開浸大，點知原來好多書要拎，仲要屋企同立法會都未必放到咁多嘢，搞到一向冇打算租迷你倉嘅佢，都要重新再考慮喇。

由於依家盛傳議員任期或會延長，邵家臻就話如果一旦冇得延，兩個月內要執清兩個辦公室就真係好慘喇。