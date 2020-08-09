袁國勇再證第三波疫情由輸入個案引爆　形成兩本地病毒群組

繼早前理工大學研究證實第三波疫情的源頭與輸入個案有關後，香港大學微生物學系講座教授袁國勇的團隊日前亦於《Clinical Infectious Diseases》發表最新研究，再次證明第三波疫情由輸入個案引爆，並在基因變異上在本地發展出兩個獨有群組，令到疫情大爆發。

研究團隊收集1月22日至7月14日期間合共116宗確診個案的病毒基因進行分析，樣本橫跨三波疫情。第一波疫情的樣本沒有發現現時流行的基因突變病毒「D614G」，第二波疫情的樣本則有約74%帶有「D614G」。第三波疫情的樣本中，部分含有「D614G」突變，並與部分菲律賓輸入個案的基因幾乎一致。

不過，第三波疫情有5個樣本是新發現的基因突變病毒，在全球的病毒基因資料庫也難以找到，其中2個與菲律賓輸入個案相似，並已在本地形成一個大型爆發群組，該突發病毒被命名為「HK1」。至於其他3個樣本的基因突變與哈薩克輸入個案相似，但卻發展出獨特性，並形成第二個爆發群組，故被命名為「HK2」。

團隊總結，第三波疫情與頭兩波無明顯關連，推算不是由之前的隱形病人散播，反而因為其病毒基因與輸入個案相似，估計是海外個案引起。至於為何基因突變的「D614G」在第三波疫情較兇猛，估計是與夏天溫度較高增加病毒傳播力，當中「HK1」病毒的生存能力更明顯較高。