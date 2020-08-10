不法分子在收押所用酒收買人心　對抗懲教署人員　

李兆佳指現時市面有多種無酒精飲品，可提供類似味覺享受，又不會使人昏醉。

酒精飲品在懲教院所一直被不法分子利用作各種交易及賭博，有關候審犯可飲用酒類飲品，可以追索到1859年，但卻一直引起不少的保安問題，他們收到含酒精飲品時，未必會自己飲用，反會用來交換香煙甚至是非法活動的賭注。

荔枝角收押所懲教事務總監督李兆佳表示，由去年至上周五(7日)，院所有21宗在囚人士涉及非法交易酒類飲品、或管有酒類飲品，而酒精飲品對院所的保安一直帶來嚴重影響，更有情報顯示有不法分子為招攬在囚人士，利用酒類「收買人心」，進行加入其對抗署方的行動。

李兆佳指出，隨着時代的轉變及科技的發展，現時市面上出現了多種無酒精的飲品，如無酒精啤酒、紅酒等，可以提供類似的味覺享受，又不會使人昏醉。李強調，今次措施是在酒精含量上加以限制，又稱明白法例上有假定無罪的推斷，但法庭把候審人士安排在懲教院所，署方便有責任維持紀律。

2016年，喜靈洲懲教所曾有在囚人士在監獄中釀酒而引起騷動，當時署方在囚倉發現有囚犯以私藏的橙及米飯自製橙酒，其後引發約40名被分派至製衣及木工工場的犯人「罷工」。