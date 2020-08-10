港英殖民地時代遺禍　懲教署今起禁候審犯在收押所飲酒

酒能使人亂性，惟自1859年港英殖民地時代至今約161年來，還押在懲教院所、尚未定罪的候審犯可根據《監獄規則》，申請在膳食中飲用含酒精飲品，但卻帶來嚴重的管理問題，單就去年至本月初，最少有44名候審犯因醉酒鬧事被管方紀律檢控，懲教署有及見此，決心解決問題，由今日(10日)開始實施「禁酒精令」，禁止候審犯獲得含酒精飲品，署方會在新措施實施的過渡期間加強保安，派駐有「懲教飛虎隊」之稱的區域應變隊候命，防止騷亂事件發生。議員葛珮帆表示，會去信保安局要求政府修訂殖民地時代遺留的《監獄規則》，嚴禁候審犯可在懲教院所飲酒。

根據香港《監獄規則》，第192及195條，每名正等待審訊的還押在囚人士每日不可收受或購買超過1品脫（接近2罐）的啤酒或蘋果酒，或超過半品脫的葡萄酒。以上周五為例，荔枝角收押所有174名還押在囚人士申請私人膳食，而根據以往統計，接近80%申請私人膳食的在囚人士均會申請飲用紅酒及啤酒。

荔枝角收押所署理高級懲教主任(保安)黃嘉傑接受東網訪問時指，容許候審犯在懲教院所飲酒會帶來嚴重的管理問題，單就由去年至上周五，便有44名還押在囚人士因醉酒後鬧事而被管方紀律檢控，當中包括醉酒後大叫、打架、爭吵、自殘、甚至挑釁或辱罵職員等，當中有29人在酒後參與集體違紀行為；而去年及今年，亦有1名還押在囚人士在酒後作出自殘的行為。

黃嘉傑指，不時發現有在囚人士私藏膳食或酒類飲品，個別在囚人士在喝酒後受酒精影響亦會鬧事，最近亦有一個囚倉的18名人士借醉大叫，警告無效後，署方只可進行紀律檢控。而署方預期情況會不斷重複，亦會不停威脅懲教人員的安全及院所的保安，懲教署認為，「拆除此計時炸彈，決定以根源着手」，全面禁止含酒精的飲品進入懲教院所。

黃續指，推出新措施後，署方預料院所內有反對聲音，會密切監察情況的發展，包括在囚人士出現的情緒問題，而前線人員亦已經高度戒備，另一方面區域應變隊亦已進駐院所內，在突發事件發生時便可以適時趕到現場處理事件。

葛珮帆獲悉在收押所可容許候審犯飲酒，認為相當荒謬，會去信保安局要求取消《監獄規則》中容許收受或購買酒精飲料的條例。她指，相關條例沿自於殖民地時代，到現時已不合時宜，加上候審囚犯不時於倉內借醉鬧事、挑釁職員，更凸顯該條例的漏洞。收押所從來不是樂園，絕非送酒或飲酒的地方，而現在不少國家的監獄亦禁止飲酒。為了維持監獄的秩序及避免其他在囚人士受騷擾，希望政府修改相關法例，取消不合時宜的條文。