何志平專欄：暴力社會

上周五剛剛說過美國人都是活在暴力與槍火的威脅下，惟惶惟恐的度過每一天，無明的恐懼布滿了社會的每一個角落。

在那個地方，一般暴力事故都是與打劫錢財，毒品，黑幫尋仇，爭地盤，言語衝突，意氣之爭有關。老街坊有名言道，如要保安全：「不熟悉的地方，或沒熟人帶的地方，不要去；晚上人煙稀少的地方，不要去；人多聚集的地方，少去。」這是路人甲在那國家裏任何城市中在街上走動的潛規矩，不知道能否幫助趨吉，但至少能夠避凶保人身安全。

今年三月中，在美國，冠狀病毒感染病情開始惡化，因患病死亡人數暴升，很多大城市都開始實施「社區隔離」，公共場所要佩戴口罩，繼而關閉餐廳食肆。

那時候我還在看守所內，還清楚記得，這天是三月十三日星期五，看守所全部人皆獲通知，謂華盛頓監獄局下令，全美國所有監獄看守所及有關拘留設施，全部對外關閉，所有外人，如家屬探訪，律師會談等全部被取消，法院審訊亦改用遠程影視進行。設施內凍結人流出入的活動。我們與外界的聯繫接觸，就是只有電話、電郵、電視和電台。

從當地的新聞報導，知道紐約州的疫情日益嚴重，而華盛頓的聯邦政府又只是雷聲大雨點小的喊着嚷着，消息滿天飛，謠言遍地走。市民不知甚麼是真是假，亦無所適從，只有靠自己的智慧常識來判斷，自求多福。

明顯見到，東方人，亞裔，特別是華裔的市民，在疫症早期，早於當地政府建議或要求市民外出時佩戴口罩的時候，已經自動自覺乖乖的都戴上口罩。而西方人，特別是非裔人士則異常抗拒此舉。這都是與文化傳統的差異有關的。

但做夢也想不到的是，戴口罩也會在這個社會裏成為暴力槍殺的導火線。

四月中，佛羅里達州的一個六十二歲的男子，因為在見到超級市場內大多數人都不戴口罩，感到極端不安而揚言要攜械到該超市內亂槍掃射人群。最後他被捕控以二級意圖謀殺。

五月初，疫情嚴重的密切根州內的一家超市的職員，因拒絕一對沒戴口罩的母女入內，而被那母女的父子兩人在超市外零距離的用槍轟斃。

同是五月初，在賓夕凡尼亞州的一間便利商店內，一店員因與顧客為沒戴口罩口角而被槍殺。

五月尾，科羅拉多州的一所華夫餅屋裏的廚師，因拒絕接待一名二十七歲沒戴口罩的男子而被該男子開槍擊斃。

七月初，南加利福尼亞州的一個保安員開槍射殺了一個五十歲的超市顧客，後者因為沒有戴口罩而引來殺身之禍。

七月中下旬，在密歇根州，和在加拿大的安大略省都有同樣的事件：有人因為在公共場所沒有佩戴口罩而遭槍擊殺害。

最新的個案是在八月四日，在賓夕凡尼亞州伯利恒市內，一名三十五歲男子因沒戴口罩而被拒進入雪茄店內買雪茄而積怒，繼口角而拔槍，最後被趕到場的警察擊斃。

看！疫情引起的恐懼，一些人對口罩蒙面的恐懼，火上加油的讓槍枝暴力的恐懼，主導了那國家社會的情緒和氣氛，亦凸顯了那民族的彪悍民風和個性。