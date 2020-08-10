東方民調：街市長期管理不善　鼠患嚴重

街市爆發新冠肺炎群組，香港踏入鼠患高峰的夏天，或會再現大鼠戊型肝炎，屆時香港恐遭雙疫夾擊，淪為「疫城」。街市鼠患嚴重，港府近年聲稱大力打擊鼠患問題，惟戰績堪憂，有議員批評街市長期管理不善，在疫情下清潔工作仍不到位，轟當局滅鼠不力。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇到紅磡及土瓜灣街市視察後，初步估計其中一個較高可能性的傳播途徑是魚檔檔販在休息時間共聚及用膳，大家沒有戴口罩下互相傳染。其他途徑，包括街市的老鼠、蟑螂及貓可能是病毒散播媒介，例如有病人在街市吐口水，經老鼠傳播，或染病的人經手部觸摸食材而播毒。

因應疫情食環署上月已為三十多個公眾街市進行所謂的深層清潔消毒，包括多個爆疫街市，惟多區區議員均指出，清洗工作馬虎，包括魚檔在內的攤檔又拉了閘，清潔工人只能清潔公眾地方，未夠徹底，街市清洗消毒後仍見大量老鼠竄出。街市鼠患問題普遍，街坊多次投訴亦未有理會。

港府滅鼠工作一直為人詬病，前年引入的新式氣壓滅鼠器「一隻老鼠都捉唔到」，要改用傳統方法的老鼠籠，令十五部、每部二千多港元的氣壓滅鼠器淪為廢物，浪費公帑。

港府上個財政年度動用兩億港元公帑滅鼠，惟鼠患投訴宗數及鼠患指數卻不跌反升。去年的整體鼠患參考指數為百分之四點二，創過去十年新高，被外界批評「講就天下無敵，做就有心無力」。

新冠肺炎街市確診群組續增，大鼠戊肝隨時殺到，令人憂慮雙疫夾擊。香港至今已錄得十一宗大鼠戊型肝炎，冠絕全球。香港蟲害管理學會主席陳澤森多次批評港府打擊鼠患不力，指食環署利用外判商滅鼠，但未有監測，外判工人不適當放置鼠餌，根本無法有效滅鼠，捕鼠方式得過且過，是滅鼠不力的死因。

議員柯創盛指出，街市鼠患問題存在已久，批評街市管理向來不貼地，現時疫情嚴峻但清潔工作仍不到位，建議要做好監督工作，否則再加強清潔亦是枉然。