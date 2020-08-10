東方民調：防治後知後覺　港府無能塞責

香港新冠肺炎疫情未受控，近日更爆街市感染群組，專家警告街市內的老鼠可能是播毒途徑之一，憂慮成為武漢華南海鮮市場及北京新發地市場翻版。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府後知後覺，無加強全港街市防疫，漠視爆疫危機，憂街市淪為疫情計時炸彈。受訪者批評港府清洗街市草率如做騷，難杜絕鼠患，直指防治不力成爆疫罪魁禍首，又形容現時是生死關頭，促港府立即整頓鼠患問題。

新冠肺炎入侵多個街市，深水埗北河街街市、黃大仙大成街街市及觀塘瑞和街街市更淪為重災區，當中紅磡街市及土瓜灣街市有多個魚檔爆疫，情況令人關注，衞生防護中心傳染病處主任張竹君懷疑街市個案有關連，可能涉及環境污染。有專家擔心會出現武漢華南海鮮市場及北京新發地市場的情況，遂於上述街市抽取魚檔砧板、污水渠、冰塊及水、劏魚工具及錢箱的環境樣本。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百五十一名十八歲或以上市民，結果顯示，對於香港多個街市爆發感染群組，三成八受訪者轟港府後知後覺，無加強全港街市防疫；三成七憂慮成為疫情計時炸彈；一成七擔心疫情一發不可收拾。

港府早前關閉街市大清洗，但攤檔拉閘只能清潔公眾地方，四成二受訪者質疑清潔工作不徹底不到位；兩成七斥清潔消毒草率如做騷；兩成五批評措施未能有效減低病毒傳播。

街市鼠患問題普遍，多次投訴欠改善，六成五受訪者斥港府監管不力，管理不貼地；一成九直指，食物殘渣成老鼠天堂；一成四轟當局漠視爆疫危機。

港府實施禁堂食措施，外賣導致垃圾堆積，衞生環境差，四成三受訪者批評配套不足，無加強清理垃圾；兩成九擔心鼠患加劇；兩成五憂慮加速病毒擴散。

港府去年耗兩億港元公帑滅鼠，引用新科技滅鼠器又徒勞無功，四成受訪者斥成效低，浪費公帑；三成七轟港府無能，滅鼠敷衍塞責；兩成斥港府防治不力成爆疫罪魁。

去年整體鼠患指數創十年新高，香港已踏入夏天鼠患高峰，四成四受訪者形容，現在是生死關頭，認為港府應立即整頓；三成三擔心再現大鼠戊肝，雙疫夾擊；一成八憂香港淪為疫城。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防疫、防治無能，街市藏污納垢，淪為爆疫重災區，擔心鼠患仍然猖獗，加劇疫情散播，疫情恐一發不可收拾。