探射燈：日本種子內地種植　操作難知

日本水果知名，深受內地及港人歡迎。近年不少內地公司專門由日本引入名產水果種子，再經改良後在內地種植，出產多款與日本水果味道相近，價錢便宜一大截的水果。有水果商指，內地公司有引入日本種子的做法，惟實際操作外人不得而知。

在本港市面購得的玫瓏蜜瓜聲稱源自日本靜岡縣，惟該地出產的皇冠蜜瓜每個至少售300至400港元，而日本靜岡瓜的種子不外傳，記者追查下發現「玫瓏」其實是蜜瓜「Melon」的譯音，海南省一間公司早前從日本一間公司引進口感接近靜岡瓜的種子，並註冊成玫瓏品牌。「晴王」則是日本岡山香印提子，每年只收成1次，價格最高可達每束800至900港元，一般也需200港元以上。

海外入口果菜商會會長吳永恩指，內地農業技術近年不斷提升，有內地公司會引入日本或外國水果種子，再經不斷改良及試種，去種植內地出產的外國名產水果，惟這些過程並非必定成功，也不會一年半載成事，而是否真正從當地公司購入種子，外人也難以得知。

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