探射燈：疫暴夾擊　水果業界：訂單跌至零

疫情打擊下，來自酒店等機構的水果訂單急挫，水果業界大受打擊。

本港接連經歷社會事件及新冠肺炎疫情，嚴重打擊各行各業，過往獲酒店及酒樓等訂購水果的果欄，業界亦大嘆訂單在疫情後跌至零，目前只靠零售維持生計，惟整體銷售銀碼亦應聲下挫，對節日果籃訂單亦未敢樂觀。

「舊年仲有10%到20%訂單，一到疫情就直程冇晒。」九龍果菜同業商會理事長張志祥指，水果業界在零售的層面，出貨量與過往相若，惟受到反修例風波及疫情雙重夾擊，酒店、酒樓、郵輪及學校等大型團體的訂單急挫，在這些團體停擺之時，訂單亦接近零。

張坦言，經濟不景，購買水果的市民出手亦不及以往闊綽，傾向購買價錢較便宜的水果，貴價水果的銷量情較差，暫時無法統計差額，業界亦會調整銷售策略。至於中秋節前夕的果籃過往亦是業界的生意來源之一，今年面對疫情，不少公司減少開支，市民荷包「萎縮」，他亦直言不敢去想像訂單。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！